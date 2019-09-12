ЦБ рассказал, как не купить бесполезную услугу в банке

Чтобы избежать приобретения ненужной услуги в банке, необходимо внимательно читать договор и помнить о правилах финансовой грамотности. Такой совет дали в Центробанке.

«Во-первых, внимательно читать договор и условия предлагаемого продукта или услуги, до сделки. Не стесняться задавать вопросы, если что-то непонятно или смущает. Не торопиться и не совершать импульсивных покупок под влиянием эмоций или ожидания высокой выгоды. Можно поискать информацию в интернете», — объяснил в интервью агентству экономической информации «Прайм» руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаил Мамута.

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Он добавил, что существуют простые правила финансовой грамотности. В августе уровень инфляции был 4,2%, и вряд ли предложение по вкладу на самом деле будет существенно выгоднее.

Мамута посоветовал в случае приобретения ненужной услуги в первую очередь внимательно изучить заключенный договор на предмет возможности вернуть деньги, а потом обратиться с жалобой в банк. По его словам, клиентоориентированные банки могут пойти навстречу в таком случае.