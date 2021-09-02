ЦБ раскрыл сценарии восстановления мировой экономики на ближайшие годы

Мировая экономика второй год подряд находится под влиянием пандемии коронавируса. Меры поддержки и смягчение кредитно-денежной политики позволили странам восстановиться и вернуться к показателям допандемийного уровня. Центробанк представил четыре сценария дальнейшего развития с учетом различных факторов, которые могут негативно повлиять на мировой экономический рынок. Текст опубликован в проекте доклада «Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2022 год и период 2023 и 2024 гг».

Базовый сценарий

Мировая и российская экономика завершат 2021 год в условиях, когда пандемия пойдет на спад. Свою роль здесь сыграет масштабная вакцинация населения. В конце четвертого квартала темпы роста экономики начнут превышать показатели, которые были в конце 2019 года. По итогам этого года средняя цена на нефть составит 65 долларов за баррель. Начнется нормализация кредитно-денежной политики всеми развитыми странами.

Российская экономика после восстановления в 2021 году также перейдет к росту. Темп прироста ВВП в 2021 году составит 4,0−4,5% и с 2022 года стабилизируется на траектории сбалансированного роста в диапазоне 2−3%. Россияне станут реже тратить на внутреннем рынке по мере открытия границ. Инфляция начнет замедляться и до конца года останется на уровне 5,7−6,2%. К установленным ранее показателям инфляции в 4% страна вернется в конце следующего года.

Усиление пандемии

При ухудшении эпидемической ситуации в первом квартале 2022 года и возвращении ограничений цена на нефть упадет до 45 долларов за баррель. Спрос и цены на другие товары российского экспорта также снизятся значительно, но в целом спада в экономике страны не будет. Накопленный опыт позволяет быстро адаптироваться.

По итогам 2022 года темп прироста ВВП будет близок к нулю. Спустя год он ускорится до показателя 3,5−4,5%. В целом нормализация экономики начнется на год позже. Инфляционные ожидания населения снова вырастут, что приведет к очередной корректировке процентной ставки. В дальнейшем годовая инфляция вернется к показателю 4%, а уровень ставки — в нейтральный диапазон.

Глобальная инфляция

Быстрое восстановление мировых экономик в условиях действующих ограничений привело к росту цен и перебоям в поставках товаров на фоне повышенного спроса. По прогнозу, эта ситуация носит временный характер, но факторы, способствующие росту цен, могут оказаться устойчивее. Для окончательного решения этого вопроса финансовые регуляторы ведущих экономик мира могут повысить ключевые ставки и ужесточить свою политику. При таких условиях цены на нефть вырастут до 75 долларов за баррель, но после 2022 года они пойдут вниз после охлаждения рынка.

Российская экономика продолжит расти ускоренными темпами в 2022 году, поддерживаемая ростом спроса на товары российского экспорта. По итогам года темпы прироста ВВП составят 2,4−3,4%. Но цены на товары для населения существенно вырастут. Банк России ужесточит денежно-кредитную политику — и ключевая ставка вернется к нейтральным показателям не раньше 2024 года.

Мировой финансовый кризис

Дисбаланс в мировой экономике продолжит усиливаться, а каждое новое повышение ставок будет вызывать все большее беспокойство инвесторов, что выльется в еще большее ужесточение кредитной политики США, которое приведет к схлопыванию пузырей на акционном рынке. В результате рискованные ценные бумаги массово продадут, а в странах, накопивших долги в иностранной валюте, начнется обесценивание национальных денег.

В России при таком сценарии начнется рецессия. ВВП уменьшится на 1,4−2,4%. Центробанку придется поднять ставку до 8,3−9,3%, чтобы сгладить серьезное ослабление рубля. Правительство откажется от бюджетного правила и все деньги от нефтегазовых доходов направит на поддержание экономики. Нормализация ситуации наступит не раньше 2025 года.