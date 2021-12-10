ЦБ раскрыл планы по защите россиян от кибермошенников

Ежегодно из-за телефонных и интернет-мошенников своих денег лишаются несколько сотен тысяч россиян. Количество переводов денег с банковских счетов без согласия владельца значительно увеличивается. Дальнейшее развитие технологий заставит злоумышленников искать новые способы добраться до банковских счетов.

Чтобы предотвратить такой сценарий, Центробанк предложил целый комплекс мер, которые описал в докладе «Основные направления финансового рынка на 2022−2024 годы».

Прежде всего регулятор планирует запустить широкую социальную рекламу, в которой расскажет об опасности отвечать на звонки с незнакомых номеров, через которые мошенники просят сообщить номер кредитной карты.

В будущем регулятор намерен снизить ответственность владельцев банковских счетов и ввести страхование рисков на случай, если человек пострадает от мошенников.

Среди других мер распространение усиленной квалифицированной электронной подписи для получения любых финансовых услуг. Нормативные документы по использованию такого дистанционного подтверждения личности клиентов Центробанк пообещал разработать.

Безопасность электронной подписи обеспечит криптографический клиентский модуль, который регулятор намерен создать вместе с ФСБ. Полный контроль над выдачей ключей к подписи, а также аннулированием подозрительных попыток получить доступ к электронной подписи получит удостоверяющий центр Банка России.

Все мобильные банковские приложения и другие финансовые продукты и сервисы перед выходом на рынок пройдут специальные учения на базе информационной инфраструктуры Банка России. Там оценят защиту приложений от взлома и возможность злоумышленников похитить информацию.

Для сотрудников банковского сектора подготовят курсы по информационной безопасности, где их научат противодействовать кибератакам на кредитные учреждения.

«В условиях цифровизации необходимо наличие эффективных механизмов для противостояния киберугрозам и мошенничеству на финансовом рынке», — говорится в сообщении Центробанка.

Агентство экономической информации «Прайм» со ссылкой на данные регулятора сообщило, что в прошлом квартале мошенники похитили у клиентов российских банков более 3,2 миллиарда рублей. Это на 18,5% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.