ЦБ протестировал платформу цифрового рубля

Банк России вместе с участниками рынка приступил к тестированию платформы цифрового рубля. Им удалось сделать первые переводы. Об этом сказано в сообщении на сайте Центробанка.

Прототип платформы цифрового рубля создали в 2021 году. В ее тестировании согласились принять участие 12 банков. Три финансовые организации уже подключились к платформе, две из них провели полный цикл операций. Их клиенты перевели цифровые рубли между собой и с использованием банковских приложений.

«Клиенты не только открыли через мобильное приложение цифровые кошельки на платформе цифрового рубля, но и обменяли безналичные рубли со своих счетов на цифровые и затем провели операции перевода цифровых рублей между собой», — сказано в сообщении регулятора.

Другие участники пилотной группы намерены подключиться к тестированию после того, как IT-системы будут к этому готовы.

В ЦБ рассказали, что по результатам тестирования будет принята дорожная карта по внедрению платформы цифрового рубля.