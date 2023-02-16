Деньги 16 февраля 2023, 14:55 ЦБ продлит ограничение на снятие наличной валюты Глава ЦБ Набиуллина анонсировала продление запрета на снятие наличной валюты после 9 марта РИА «Новости»

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Действующее ограничение на снятие иностранной валюты в России после 9 марта снова продлят. Об этом заявила председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина, сообщило РИА «Новости».

«Какой-то возможности для либерализации текущих валютных ограничений, к сожалению, мы не наблюдаем», — сказала Набиуллина.

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В настоящий момент, уточнила она, у Центробанка нет никаких оснований увеличивать лимит на переводы валюты между физическими лицами.

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«Для стабилизации финансовой обстановки мы ввели ограничения. Основанием для введения лимита снятия валюты стало то, что завоз валюты в Россию прекратился почти полностью», — добавила глава регулятора.

Председатель ЦБ подчеркнула, что планов о повышении предельной суммы, доступной для вывоза валюты, тоже нет.

«В данный момент она и так весьма высокая, поэтому оснований для повышения планки нет», — заключила Набиуллина.

Ранее глава ЦБ заявила, что есть вероятность повышения ключевой ставки рефинансирования в России в 2023 году.