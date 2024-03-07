Деньги 07 марта 2024, 18:01 ЦБ продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты на полгода РИА «Новости»

Читать 360tv в

Банк России еще на полгода продлил ограничение на снятие наличной иностранной валюты. Теперь оно действует до 9 сентября 2024 года, сообщили в Telegram-канале ЦБ.

«Ограничения сохраняются в связи с действующими против нашей страны санкциями, которые запрещают отечественным финансовым институтам приобретать наличную валюту западных стран», — поясняется в заявлении.

Реклама

Для тех, кто открыл валютный счет или вклад до 9 марта 2022 года, сохранится лимит на снятие валюты в сумме остатка денежных средств на 00:00 указанной даты (но не более 10 тысяч долларов США или эквивалентной суммы в евро). Эти условия действуют для клиентов, которые ранее не реализовали такую возможность.

Банки в течение следующих шести месяцев не смогут взимать с физлиц комиссию при выдаче валюты со счетов или вкладов. Юрлицам-нерезидентам выдавать наличные в долларах, евро, фунтах стерлингов, японских иенах в этот период не будут.

Ранее стало известно, что Центробанк разработал лимиты для сумм ипотечных кредитов.