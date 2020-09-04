ЦБ призывает банковскую систему списывать «плохие долги»

Риски финансовой системы минимальны, запас капитала в банках оценивается ЦБ в 5,9 триллиона рублей. Об этом рассказала глава Центробанка Эльвира Набиуллина, выступая на съезде Ассоциации российских банков (АРБ).

Это фактически решает потенциальную проблему «плохих долгов», если банки не будут затягивать списание безнадежных кредитов, пишет газета «Коммерсант».

Данные Банка России о платежах в экономике в период с 24 по 28 августа показывают фактический возврат финансовой активности к зимнему уровню, то есть до начала в стране эпидемии коронавируса. Данные за указанный временной отрезок августа показывают, что потребительский спрос оценивается выше условной «нормы», инвестиционный — стабилизировался, но пока остается ниже показателей последних лет.

Маловероятно, что в сентябре картина существенно изменится, указано в материале.

Несколько дней назад аналитики заявили, что годовая инфляция в начале осени может достигнуть 3,6%. Цены на определенные товары в России действительно подрастут, но увеличение будет незначительным.