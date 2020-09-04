ЦБ призывает банковскую систему списывать «плохие долги»
Это фактически решает потенциальную проблему «плохих долгов», если банки не будут затягивать списание безнадежных кредитов, пишет газета «Коммерсант».
Данные Банка России о платежах в экономике в период с 24 по 28 августа показывают фактический возврат финансовой активности к зимнему уровню, то есть до начала в стране эпидемии коронавируса. Данные за указанный временной отрезок августа показывают, что потребительский спрос оценивается выше условной «нормы», инвестиционный — стабилизировался, но пока остается ниже показателей последних лет.
Маловероятно, что в сентябре картина существенно изменится, указано в материале.
Несколько дней назад аналитики заявили, что годовая инфляция в начале осени может достигнуть 3,6%. Цены на определенные товары в России действительно подрастут, но увеличение будет незначительным.