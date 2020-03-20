ЦБ призвал реструктурировать кредиты заразившихся коронавирусом. Банки пойдут на это?
Президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян пояснил «360», что на реструктуризацию пойдут рыночные банки. Они просто не могут не быть клиентоориентированными. Такие финансовые организации должны учитывать спрос клиентов и рассматривать их трудности, как проблемы своих партнеров.
«Монополисты могут по-разному поступить, в зависимости от того, нуждаются они в клиентах или нет. Какой-то категории клиентов, наиболее любимым, они, конечно, пойдут на встречу. К какой-то категории, наверное, окажутся безразличны», — продолжил Тосунян.
Подобное отношение объясняется тем, что когда у ряда банков есть монопольное положение на рынке, они могут позволить себе не всех клиентов любить в равной степени. В свою очередь, рыночные банки будут учитывать рекомендации.
«Тут главное, чтобы клиент приходил, объяснял или информировал банк, что он под карантином или на лечении. Это не такое затяжное дело», — отметил президент ассоциации.
Более того, Ассоциация российских банков вместе с Национальным бюро кредитных историй сделали заявление, чтобы нарушение сроков погашения кредитов не сказывалось на кредитной истории тех, кто лечится от коронавируса или находится на карантине.
«Мы обратились к сообществу в целом, чтобы каждый для себя выбрал правильную модель поведения, и одновременно к регулятору, чтобы он дал возможность, по своим нормативным документам, более гибкую политику банкам проводить, чтобы не подпадали сами банки под определенные санкции», — заключил Тосунян.
Речь идет о рекомендациях Центробанка российским финансовым организациям. Регулятор призвал реструктурировать задолженность и не назначать пени и штрафы по кредитам тем гражданам, у которых подтвердился тест на коронавирус. В ЦБ отметили, что эти меры нужны для поддержки потребительских финансовых услуг и для снижения рисков для их финансового благополучия в дальнейшем.