ЦБ призвал реструктурировать кредиты заразившихся коронавирусом. Банки пойдут на это?

Российским банкам рекомендовали реструктурировать долги заемщикам с подтвержденным коронавирусом. Такую меру вполне можно реализовать, но решение финансовых организаций будет полностью зависеть от отношения к своим клиентам.

Президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян пояснил «360», что на реструктуризацию пойдут рыночные банки. Они просто не могут не быть клиентоориентированными. Такие финансовые организации должны учитывать спрос клиентов и рассматривать их трудности, как проблемы своих партнеров.

«Монополисты могут по-разному поступить, в зависимости от того, нуждаются они в клиентах или нет. Какой-то категории клиентов, наиболее любимым, они, конечно, пойдут на встречу. К какой-то категории, наверное, окажутся безразличны», — продолжил Тосунян.

Подобное отношение объясняется тем, что когда у ряда банков есть монопольное положение на рынке, они могут позволить себе не всех клиентов любить в равной степени. В свою очередь, рыночные банки будут учитывать рекомендации.

«Тут главное, чтобы клиент приходил, объяснял или информировал банк, что он под карантином или на лечении. Это не такое затяжное дело», — отметил президент ассоциации.

Более того, Ассоциация российских банков вместе с Национальным бюро кредитных историй сделали заявление, чтобы нарушение сроков погашения кредитов не сказывалось на кредитной истории тех, кто лечится от коронавируса или находится на карантине.

«Мы обратились к сообществу в целом, чтобы каждый для себя выбрал правильную модель поведения, и одновременно к регулятору, чтобы он дал возможность, по своим нормативным документам, более гибкую политику банкам проводить, чтобы не подпадали сами банки под определенные санкции», — заключил Тосунян.

Речь идет о рекомендациях Центробанка российским финансовым организациям. Регулятор призвал реструктурировать задолженность и не назначать пени и штрафы по кредитам тем гражданам, у которых подтвердился тест на коронавирус. В ЦБ отметили, что эти меры нужны для поддержки потребительских финансовых услуг и для снижения рисков для их финансового благополучия в дальнейшем.