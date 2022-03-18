ЦБ призвал банки внимательнее следить за перекупщиками и валютными операциями

Центробанк попросил финансовые организации усилить контроль за перекупщиками и операциями с валютой. Такие рекомендации дал в своем письме зампред Банка России Юрий Исаев.

Банк России рекомендовал следить за попытками обхода ограничений по валютным операциям и покупкой товаров для перепродажи. Также банки попросили обращать повышенное внимание на нестандартное поведение клиентов, странности в транзакционной активности и изменение характера потребительских расходов.

«Пример транзакционной аномалии — нехарактерный для частного потребления рост объемов и однотипность операций, связанных с приобретением товаров, что может свидетельствовать о покупке товаров для последующей перепродажи», — уточнили в ЦБ. Цитату привел РБК.

Если банк выявил подобные операции, то он должен провести более тщательную проверку. При необходимости финансовая организация может отказать человеку в проведении операции. В этом случае информация отправляется в Росфинмониторинг, а заблокированная транзакция помечается специальной маркировкой.