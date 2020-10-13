ЦБ предупредил о возможном ускорении инфляции в конце года

В России годовая инфляция может продолжить рост до начала 2021 года. В сентябре ЦБ фиксировал ее на уровне 3,67%.

Об этом сказано в информационно-аналитическом комментарии Банка России, пишет агентство «Прайм».

В сентябре годовая инфляция возросла на 0,09 процентного пункта, до 3,67%, следует из данных Росстата.

«Показатель годовой инфляции может продолжать возрастать до начала 2021 года вследствие эффекта базы», — приводится в материале выдержка из прогноза ЦБ.

В ближайшее время может оставаться повышенной неоднородность в динамике цен на различные группы товаров и услуг. Ослабление рубля, а также повторное усиление мер по сдерживанию коронавируса могут кратковременно сказываться на текущей ценовой динамике. Первоначально речь идет о сегменте услуг. Но слабый спрос будет сдерживать инфляцию.

Из официального прогноза ЦБ следует, что годовая инфляция составит в России 3,7–4,2% в 2020 году, 3,5–4% в 2021 году. В дальнейшем она будет находиться вблизи 4%, говорится в прогнозе.

Ранее стало известно, что со следующего года Росстат может включить в потребительскую корзину товары, ставшие популярными в период пандемии, — подписку на цифровые сервисы, а также гель для душа, антисептик для рук и средство для дезинфекции поверхностей.