ЦБ представил обновленную банкноту в 100 рублей

Центральный банк России представил новый дизайн купюры номиналом 100 рублей. Об этом сообщил ТАСС.

Презентацию проводил представитель Центробанка Сергей Белов. Он рассказал, что на лицевой стороне купюры изобразили основные достопримечательности Москвы — от парка «Зарядье» до Спасской башни. На обратной стороне — Ржевский мемориал Советскому Солдату.

Внешний вид банкноты значительно отличается от прежнего формата. Основное новшество — отход от привычной городской тематики.

Текущим вариантом купюр по-прежнему можно расплачиваться. По мнению ЦБ, полный переход на 100-рублевую банкноту с обновленным дизайном состоится в течение 10 лет.

Новые дизайны купюр с другим номиналом ЦБ выпустит в соответствии с графиком. По словам представителей Центробанка, концепция новых 1000-рублевой и 5000-рублевой купюр уже утверждена советом директоров Банка России. Их эскизы прорабатывают совместно с Гознаком.