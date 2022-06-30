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    30 июня 2022, 12:03

    ЦБ представил обновленную банкноту в 100 рублей

    ЦБ заявил, что новые купюры в 100 рублей в течение 10 лет заменят текущий образец банкнот

    Анна Усачева

    Центральный банк России представил новый дизайн купюры номиналом 100 рублей. Об этом сообщил ТАСС.

    ЦБ представил обновленную банкноту в 100 рублей

    Презентацию проводил представитель Центробанка Сергей Белов. Он рассказал, что на лицевой стороне купюры изобразили основные достопримечательности Москвы — от парка «Зарядье» до Спасской башни. На обратной стороне — Ржевский мемориал Советскому Солдату.

    Внешний вид банкноты значительно отличается от прежнего формата. Основное новшество — отход от привычной городской тематики.

    Текущим вариантом купюр по-прежнему можно расплачиваться. По мнению ЦБ, полный переход на 100-рублевую банкноту с обновленным дизайном состоится в течение 10 лет.

    Новые дизайны купюр с другим номиналом ЦБ выпустит в соответствии с графиком. По словам представителей Центробанка, концепция новых 1000-рублевой и 5000-рублевой купюр уже утверждена советом директоров Банка России. Их эскизы прорабатывают совместно с Гознаком.