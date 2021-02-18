ЦБ представил курс валют на 19 февраля

Центробанк представил на своем сайте официальный курс доллара и евро по отношению к российской валюте на 19 февраля. Об этом сообщила «Свободная пресса».

По данным регулятора, 19 февраля курс доллара от Банка России составит 73,7755 рубля. Это на копейку больше установленного ранее курс. А евро достигнет отметки в 88,8700 рубля. Европейская валюта подешевеет на 21 копейку по сравнению с курсом валют от 18 февраля.

На открытии торгов на Московской бирже курс доллара вырос на девять копеек, если сравнивать с показателем предыдущего дня. Он составлял 73,81 рубля. Курс евро на открытии прибавил 14 копеек — до 89,91 рубля.

Позже американская валюта начала снижаться и к 13:30 стоила 73,72 рубля. Евро немного возрос в цене в течение дня и к тому же времени достиг отметки 88,93 рубля.