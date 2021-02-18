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    18 февраля 2021, 17:10

    ЦБ представил курс валют на 19 февраля

    Алена Макаренко

    Центробанк представил на своем сайте официальный курс доллара и евро по отношению к российской валюте на 19 февраля. Об этом сообщила «Свободная пресса».

    ЦБ представил курс валют на 19 февраля

    По данным регулятора, 19 февраля курс доллара от Банка России составит 73,7755 рубля. Это на копейку больше установленного ранее курс. А евро достигнет отметки в 88,8700 рубля. Европейская валюта подешевеет на 21 копейку по сравнению с курсом валют от 18 февраля.

    На открытии торгов на Московской бирже курс доллара вырос на девять копеек, если сравнивать с показателем предыдущего дня. Он составлял 73,81 рубля. Курс евро на открытии прибавил 14 копеек — до 89,91 рубля.

    Позже американская валюта начала снижаться и к 13:30 стоила 73,72 рубля. Евро немного возрос в цене в течение дня и к тому же времени достиг отметки 88,93 рубля.