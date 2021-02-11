ЦБ представил курс валют на 12 февраля

Банк России опубликовал на своем сайте официальный курс доллара и евро по отношению к российской валюте на 12 февраля. Об этом сообщила «Свободная пресса».

По данным регулятора, в пятницу курс американского доллара составит 73,7579 рубля. Это на девять копеек меньше установленного ранее. А евро будет продаваться по 89,4388 рубля. Европейская валюта подешевеет на 13 копеек по сравнению с курсом от 11 февраля.

На открытии торгов на Московской бирже 12 февраля курс доллара упал на девять копеек относительно показателя предыдущего дня и составил 73,85 рубля. Валюта Евросоюза подешевела на 10 копеек и достигла показателя в 89,52 рубля. В дальнейшем американский доллар снизился и достиг 73,69 рубля. Евро к 12:30 снизился до отметки 89,42 рубля.