Деньги 11 августа 2023, 16:01 ЦБ допустил начало мирового кризиса, который сравним с ситуацией 2008 года РИА «Новости»

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Центробанк раскрыл альтернативные сценарии развития экономик с дальнейшим разделением государств на блоки и увеличением инфляционного давления. Об этом говорится в проекте «Основных направлений единой государственной денежнo-кредитной политики на 2024 год и периода 2025 и 2026 годов», документ появился на сайте Банка России.

Ключевые риски для Росссийской Федерации, по мнению регулятора, связаны со сложным положением дел в мировой экономике, а также геополитической ситуацией. Центробанк рассматривает два альтернативных сценария развития событий. Один из них связан с усилением санкционного давления на страну, второй — с возможностью глобального финансового кризиса.

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Если государства разделятся на блоки, то они захотят локализовать производства у себя и не будут допускать конкурентов в экономике и технологиях. Партнерства в таком случае будут выстраиваться с геополитическими союзниками и соседями. Этот сценарий называется «Усиление фрагментации».

Другой — «Рисковый» — предполагает, что устойчивое инфляционное давление в развитых странах сохранится, оно спровоцирует более жесткую денежно-кредитную политику. По мнению Банка России, быстрое повышение ставок плохо повлияет на финансовые организации.

«Результатом может стать мировой кризис, сопоставимый по масштабу с кризисом 2007-2008 годов», — заявили в ЦБ.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что экономика России адаптировалась к текущим глобальным вызовам. По его словам, она показывает устойчивый рост.