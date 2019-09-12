ЦБ предоставит банковские услуги на базе «Почты России»

Точки доступа к финансовым услугам появятся везде, где расположены отделения «Почты России».

«Если ближайшая точка оказания финансовых услуг удалена от него не более чем на 10 километров, мы считаем доступность минимально допустимой», — заявил Мамута.

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К такому решению ЦБ пришел не случайно: подавляющее большинство населенных пунктов в России — это деревни и поселки, где живут менее тысячи человек. Причем важно помнить, что стандартное банковское подразделение не может работать более или менее рентабельно в малом населенном пункте, так как не окупается.

Как отметил Мамута, важно продумать «более гибкие форматы». Для отдаленных территорий отличным вариантом будет, если работник почты превратится одновременно и в агента финансово-кредитного учреждения. Сегодня почти во всех почтовых отделениях с доступом выхода в интернет россияне могут получить некоторые банковские услуги, сообщило РИА ФАН.