ЦБ предложили ввести новые правила заморозки счетов

Российские банки обратились к Центробанку страны с предложением подробно описать в законах новые схемы отмывания денег. В частности, незаконное обналичивание средств, «Нигерийское мошенничество» и «Теневую инкассацию».

Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на письмо Ассоциации банков России. Представители финансовых организаций сообщили изданию, что нуждаются в уточнении периодичности транзакций, которую можно счесть подозрительной. Кроме того, необходим механизм реабилитации предпринимателей со счетами, замороженными до решения суда. Подобные меры помогут избежать ошибочных блокировок и увеличат эффективность отслеживания незаконных операций.

В письме банковской ассоциации указано, что в классификаторе ЦБ не учтены «Теневая инкассация», «Нигерийское мошенничество», «Мошеннические действия, связанные с предоставлением услуг по незаконному обналичиванию материнского капитала», «Типология использования судебной системы для вывода денежных средств в „теневой“ поток».

По мнению операционного директора Рокетбанка Елены Автомоновой, классификатор устарел, и многие схемы мошенничества нужно актуализировать. Руководитель блока «Комплаенс и внутренний контроль» банка «Зенит» Рустам Мухаметшин подчеркнул, что необходимо прописать понятие «периодичности». Без этого непонятно, какую транзакцию считать подозрительной.

Директор департамента финмониторинга Абсолют Банка Александр Поляков сообщил «Известиям» о необходимости присвоения банкам обязанности реабилитации клиентов с заблокированными счетами.

Эксперты утверждают, что с заморозкой счетов в России уже столкнулась каждая пятая компания. Но из них только 10% связаны с нарушением законов. От ошибочных блокировок пострадали более 750 тысяч предпринимателей.

В августе минувшего года Ассоциация банков России предложила блокировать банковскую карту получателя, на чей счет приходят подозрительные начисления.