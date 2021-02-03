ЦБ предложил ввести новые правила для клиентов с электронными деньгами

Центробанк разработал рекомендации для повышения качества обслуживания клиентов с помощью электронных денежных средств (ЭДС). В договорах операторам ЭДС нужно будет подробно информировать клиента обо всех правилах и документах, с которыми он должен согласиться при подписании договора.

Газета «Коммерсант» ознакомилась с подготовленным ЦБ проектом методических рекомендаций. Кроме прочего, при любых изменениях условий обслуживания ОЭДС обяжут предупреждать клиента об этом за две недели.

В список ОЭДС вошли действующие кредитные организации, которые предоставили уведомления о начале деятельности по переводу электронных денежных средств. Всего в реестре на начало 2 февраля числилось 80 агентов.

Директор «КартСтандарт» Майя Глотова считает, что повышение качества информированности граждан об условиях обслуживания повысит уровень доверия к этому инструменту.

«Большинство эмитентов электронных кошельков не имеют развитой собственной инфраструктуры, а используют агентские точки для обслуживания клиентов. Таким образом, ключевую роль начинает играть предоставление клиентам информации о таких точках обслуживания, чтобы человек мог точно понимать, где и какие услуги будут оказаны и является ли конкретная точка легальной точкой обслуживания», — пояснила она.

Независимый эксперт платежного рынка Дмитрий Вишняков рассказал, что смысл рекомендаций — сделать механизм использования электронных кошельков более прозрачным для пользователей.