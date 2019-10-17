ЦБ предложил способ борьбы с выводом активов

Центральный Банк России собирается создать правовой механизм, который поможет бороться с выводом активов. ЦБ планирует блокировать банковские счета и операции с имуществом граждан, контролирующих финорганизации до решения судов о взыскании убытков.

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Как сообщил газете «Ведомости» представитель Центробанка, можно будет выбрать один из двух вариантов блокировки счетов. Операция будет происходить в судебном или административном порядке. Во втором случае регулятор будет работать как налоговая инспекция.

Сотрудник банка отметил, что ЦБ собирается блокировать счет реальных владельцев финансовых организаций, а не номинальных. Определять эти лица Центробанк будет сам. При этом он предоставит им право оспорить решение о блокировке.

Банк России надеется, что таким образом он сможет предотвратить вывод активов. Сейчас ущерб от подобных операций возмещается бенефициарами финансовых организаций уже после отзыва лицензии.

Идею создать подобный механизм озвучил зампред Центробанка Владимир Чистюхин во время пленарного заседания Госдумы 15 октября.