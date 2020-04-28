ЦБ предложил банкам оплачивать ипотечные страховки

При этом, согласно проекту, банк-кредитор не сможет требовать от заемщика уплаты или возмещения страховой премии. Также не вправе он будет и требовать покупки каких-либо иных полисов.

В случае реализации концепции кредитные организации не только понесут новые расходы, но и потеряют ощутимые доходы от продажи ипотечных страховок. Они могут попытаться компенсировать потери за счет повышения процентных ставок по ипотеке — но тогда это будет противоречить планам властей по повышению доступности жилищных займов.

Власти предпринимают усилия для повышения доступности ипотечных кредитов. Это делается в первую очередь для поддержания спроса на жилье, по строительству которого может нанести ощутимый удар нынешний кризис.

Эксперт назвал альтернативы для россиян банковскому депозиту. Самым популярным из предложенных направлений являются облигации федерального займа (ОФЗ). Также среди вариантов есть корпоративные облигации и дивидендные акции.