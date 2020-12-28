ЦБ повысил официальные курсы валют

Доллар подорожал на 2,54 копейки — до 73,717 рубля. Курс евро теперь стоит 90,127 рубля. Европейская валюта выросла на 25,21 копейки по сравнению с показателем на выходные и понедельник, 28 декабря.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) возросла на 12,74 копейки, теперь она составляет 81,1018 рубля.

Руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган спрогнозировал, что в дальнейшем курс доллара пойдет на понижение — до 68-70 рублей за единицу.