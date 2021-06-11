ЦБ повысил ключевую ставку третий раз подряд

ЦБ РФ повысил ключевую ставку третий раз подряд. Снова на 0,5% — до 5,5% годовых.

Информация об этом появилась на официальной сайте регулятора. Теперь ставка снова вернулась на уровень апреля–июня 2020 года. Решение поднять ставку в ЦБ объяснили быстрым восстановлением российской и мировой экономики. Инфляция складывается выше прогноза Банка России.

«Вклад в инфляцию со стороны устойчивых факторов возрастает в связи с более быстрым расширением спроса по сравнению с возможностями наращивания выпуска», — уточнили в ЦБ.

По прогнозу Центробанка, годовая инфляция во втором полугодии 2022 года будет находиться в районе 4% и сможет оставаться у этого показателя и дальше.

В этих условиях, по прогнозам ЦБ, экономика РФ вернется к докризисному уровню уже в II квартале этого года. Влияние на динамику экономического роста будут оказывать факторы со стороны как внутренних, так и внешних условий, добавили в банке.

Банк России начал повышать ключевую ставку весной. Сначала ее повысили до 4,5% годовых. В апреле, когда инфляция замедлилась, — до 5,5%. Потом ставку решили вернуть в нейтральный диапазон — до 5% годовых.