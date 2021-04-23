ЦБ повысил ключевую ставку

Банк России второй раз за год повысил ключевую ставку — теперь она составляет 5%. В это раз ЦБ увеличил ее на 0,5 пункта.

Прошлое повышение состоялось 19 марта — тогда ЦБ поднял ставку с 4,25 до 4,5%. Такое решение приняли, чтобы снизить темпы инфляции и укрепить курс рубля. Кроме того, рост ключевой ставки может привести к росту процентов по депозитным вкладам и кредитам.

«Восстановление спроса приобретает все большую устойчивость и в ряде секторов опережает возможности наращивания выпуска», — сказано в сообщении регулятора.

Кроме того, Центробанк повысил прогноз по инфляции на 2021 год до 4,7–5,2%.

Чтобы преодолеть последствия пандемии, ЦБ в 2020 году впервые использовал стимулирующую денежно-кредитную политику. Вскоре после снятия весеннего локдауна ключевая ставка опустилась до рекордно низких показателей — 4,25%. Осенью смягчения приостановили, потому что инфляция начала разгоняться.

В начале этого года ситуация обострилась. Правительству пришлось договариваться с бизнесом для стабилизации стоимости различных продуктов — в том числе сахара и подсолнечного масла.