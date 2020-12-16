ЦБ посоветовал банкам не продавать сложные инвестпродукты населению

Письмо банкирам 15 декабря направила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Подлинность документа подтвердили изданию два источника на финансовом рынке. До этого Центробанк неофициально обращался к банкирам с просьбой ограничить продажу сложных инструментов инвестирования.

В течение ближайшего года регулятор рекомендует не заключать с неопытными инвесторами следующие сделки:

— договоры по покупке инвестиционных облигаций российских и иностранных компаний. Их доходность зависит от изменения рыночной стоимости базового актива — акций, курсов валют и так далее;

— соглашения по производным финансовым инструментам;

— договоры брокерского обслуживания, по которым клиент передает брокеру свое имущество;

— договоры доверительного управления, по которым банк приобретает для клиента сложные производные финансовых инструментов.

Поводом для обращения стало то, что банки предлагают неквалифицированным инвесторам продукты, «содержащие высокие инвестиционные риски и характеристики которых сложны для понимания», сказано в письме.