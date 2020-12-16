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    16 декабря 2020, 21:30

    ЦБ посоветовал банкам не продавать сложные инвестпродукты населению

    Кирилл Фролов

    Центробанк направил письмо коммерческим банкам и брокерам, в котором рекомендовал не продавать сложные инвестиционные продукты населению, пока не будет введено обязательное тестирование на право их покупки, сообщил РБК. Планируется, что оно начнется в третьем квартале 2021 года.
    ЦБ посоветовал банкам не продавать сложные инвестпродукты населению

    Письмо банкирам 15 декабря направила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Подлинность документа подтвердили изданию два источника на финансовом рынке. До этого Центробанк неофициально обращался к банкирам с просьбой ограничить продажу сложных инструментов инвестирования.

    В течение ближайшего года регулятор рекомендует не заключать с неопытными инвесторами следующие сделки:

    — договоры по покупке инвестиционных облигаций российских и иностранных компаний. Их доходность зависит от изменения рыночной стоимости базового актива — акций, курсов валют и так далее;

    — соглашения по производным финансовым инструментам;

    — договоры брокерского обслуживания, по которым клиент передает брокеру свое имущество;

    — договоры доверительного управления, по которым банк приобретает для клиента сложные производные финансовых инструментов.

    Поводом для обращения стало то, что банки предлагают неквалифицированным инвесторам продукты, «содержащие высокие инвестиционные риски и характеристики которых сложны для понимания», сказано в письме.