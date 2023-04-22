Деньги 22 апреля 2023, 17:46 ЦБ посоветовал банкам и коллекторам координировать сбор долгов с россиян РБК: ЦБ предложил банкам и коллекторам скоординировать сбор долгов с россиян Публичное достояние

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Центробанк посоветовал отечественным банкам, микрофинансовым организациям и коллекторам сформировать единый подход к сбору или реструктуризации долгов россиян. Об этом сообщил РБК.

По словам начальника управления регулирования службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Алексея Чиркова, ЦБ заинтересован в том, чтобы участники рынка заключали соответствующие межкредиторские соглашения. Дело в том, что у многих заемщиков не один, а несколько кредитов, часто — в разных банках. Кредиторы начинают конкурировать между собой, и одни спешат взыскать долги через суд, а другие готовы к реструктуризации. ЦБ не раз получал обращения по этому поводу.

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В связи с этим Банк России подготовил рекомендации для кредиторов, чтобы они договаривались о единых условиях взыскания проблемных долгов.

По данным издания, идею заключать соглашения о едином подходе к работе с должниками уже выдвигал Сбербанк. Еще прошлой весной он начал выступать в качестве координатора в урегулировании вопросов с долгами своих клиентов и числа физических лиц в других банках.