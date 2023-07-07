Деньги 07 июля 2023, 14:23 ЦБ попросил Сбербанк отменить комиссию за переводы Зампред ЦБ Скоробогатова призвала Сбербанк отменить комиссию за переводы в другие банки РИА «Новости»

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Центральный банк России ждет от Сбербанка решения об отмене комиссии при переводах в другие кредитные учреждения. Как сообщило РИА «Новости», с таким заявлением выступила первый заместитель председателя регулятора Ксения Скоробогатова на Финансовом конгрессе.

Она подчеркнула, что остальные банки не берут дополнительные сборы за транзакции со своих клиентов. Представитель Центробанка заметила, что хранит свои средства сразу в пяти финансовых учреждениях, поэтому вполне может сравнивать.

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«Мы очень ждем на „Финополисе“ мудрейшего решения Сбербанка отменить комиссии за переводы», — заявила Скоробогатова.

Заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев поправил первого заместителя председателя Центробанка и подчеркнул, что другие игроки рынка также берут комиссию, поэтому Сбер не может пойти на такой шаг.

«Известия» сообщили, что весной комиссия за переводы на счета клиентов в других банках появилась в ВТБ, «Открытии» и Росбанке. Суммы варьируются от 1,25 до 1,75% в зависимости от перевода.

Госдума в декабре прошлого года в первом чтении приняла законопроект об отмене комиссии за переводы за транзакции, которые клиенты отправляют сами себе, если месячная сумма не превышает 1,4 миллиона рублей. Но представители банков призвали сократить предельную сумму до 300-600 тысяч рублей в месяц.