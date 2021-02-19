ЦБ попросил банки побыстрее подключиться к Системе быстрых платежей

Российским банкам надо поторопиться с подключением своих сервисов к Системе быстрых платежей (СБП). Если отложить это на последний момент, то можно не успеть в срок. ЦБ разослал финансовым организациям письмо с призывом не тянуть время.

«Значительное количество кредитных организаций запланировало мероприятия по подключению сервисов c2b/b2c, c2cpull (переводы через QR-коды и переводы от компаний клиентам — прим. ред.) на период, приближенный к дате, с которой необходимо обеспечить предоставление услуги клиентам, что увеличивает риск несоблюдения установленных нормативом сроков. <…> Настоятельно рекомендуем активизировать вышеуказанные работы и пересмотреть сроки подключения в сторону их сокращения», — приводит РБК текст письма регулятора.

В сообщении ЦБ говорится, что на расширение функционала банки тратят от месяца до 60 дней. Представитель Банка России напомнил, что сервисы должны заработать к 1 октября 2021 года.

«Нас беспокоит тот факт, что многие банки откладывают эти процедуры на последний момент. Мы видим в этом риски несоблюдения сроков, а значит клиенты этих банков будут лишены возможности осуществлять указанные платежи через СБП», — рассказал собеседник.

Сооснователь и генеральный директор CloudPayments Дмитрий Спиридонов считает, что кредитные организации не торопятся подключать QR-платежи, так как магазины ими практически не пользуются.

СБП начала работать в России в начале 2019 года. Пользователи системы могут переводить деньги между счетами разных банков по номеру телефона.