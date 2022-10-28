ЦБ пообещал российским туристам альтернативные способы оплаты в зарубежных поездках | 360°

Деньги 28 октября 2022, 18:45 ЦБ пообещал российским туристам альтернативные способы оплаты в зарубежных поездках Глава ЦБ Набиуллина: будут найдены альтернативы платежных инструментов для туристов РФ РИА "Новости"

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Центробанк России работает над альтернативами платежных инструментов для российских туристов за границей. Переговоры ведутся с каждой страной индивидуально, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции. Об этом сообщил «Интерфакс».

«Действительно, у нас есть сложности под влиянием санкций. Партнеры наши опасаются вторичных санкций, влияния на них, безусловно, при использовании этих платежных инструментов», — сказала Набиуллина.

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Она отметила, что ЦБ пытается наладить разные альтернативные возможности для того, чтобы россияне, которые сейчас отправляются в зарубежные туры, могли бы пользоваться современными методами оплаты.

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Набиуллина отметила, что детали пока раскрывать не намерена.

Ранее сообщалось, что ЦБ исключил поднятие лимита на вывоз наличной валюты для граждан в ближайшее время. Весной президент России Владимир Путин запретил своим указом вывозить из страны наличную валюту в сумме более 10 тысяч долларов.

Кроме того, регулятор допустил, что не продлит рекомендацию о невыплате дивидендов для банков.