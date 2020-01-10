ЦБ понизил курс валют на 10 декабря

По данным издания, курс европейской валюты снизится на один рубль 32 копейки и составит 68,0555 рубля. В свою очередь американский доллар подешевеет на 67 копеек и подойдет к отметке в 61,2340 рубля.

«Дни.ру» напомнили, что при формировании курса валют регулятор ориентируется на ситуацию на рынке.

Уточняется, что после открытия торгов на Московской бирже рубль упал. Валюта ЕС подорожала на 15 копеек, до 68,2 рубля. Доллар США прибавил в цене 13 копеек. Его стоимость — 61,38 рубля.