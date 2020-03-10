ЦБ поможет туроператорам и авиакомпаниям из-за коронавируса

Российские банки получили временные послабления от ЦБ из-за коронавируса. Это значит, что банки помогут туроператорам и авиакомпаниям оправиться от финансовых потерь после эпидемии.

Теперь финансовым организациям легче будет идти на реструктуризацию кредитов транспортным и туристическим компаниям. Как написала «Российская газета», допущенные компаниями просрочка по долгу или реструктуризация «не потребует от банков дополнительного регуляторного капитала».

При реструктуризации Центробанк разрешит банкам не ухудшать оценку качества обслуживания долга, несмотря на оценки финансового положения заемщика, и не ухудшать оценку финансового положения для целей формирования резервов.

Еще Банк России облегчит рублевое кредитование для фармацевтических компаний и производителей медицинской техники. Коэффициент риска в отношении таких кредитов снижается до 70%, надбавки к коэффициентам риска обнуляются. Эти послабления временные — их действие закончится 30 сентября. Что касается падения цен на нефть, то и тут ЦБ не исключил регуляторных послаблений.

«Банк России совместно с финансовыми организациями обновляет оценку влияния возросшей в последние дни волатильности валютного и фондового рынков на их финансовое положение. При необходимости будут приняты дополнительные регулятивные меры по повышению устойчивости финансового рынка», — сказано в сообщении Банка России.

Эпидемия коронавируса охватила весь мир. Первый случай заболевания новым типом коронавируса СОVID-2019 зарегистрировали в Китае в конце прошлого года. Хуже всего ситуация сейчас складывается в Иране, Южной Корее, Италии. Последняя привыкла к наплыву туристов, но сейчас страна закрыта на карантин. Многие авиакомпании, включая лоукоустер «Победа», отказались от полетов туда.