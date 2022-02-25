ЦБ поможет попавшим под санкции банкам перестроить рабочий режим

Российским банкам, которые попали под санкции, помогут перестроить рабочий режим. В Центробанке пообещали сделать для этого все возможное.

Первый заместитель председателя ЦБ Владимир Чистюхин на совещании с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным отметил, что у банков есть заблаговременно разработанные планы для обеспечения непрерывности деятельности. Его слова привел ТАСС.

«Эти планы нам представляются адекватными, они выполняются в полной мере, при изменении обстоятельств своевременно корректируются», — подчеркнул Чистюхин.

Регулятор, по его словам, предпримет необходимые меры для перестроения работы кредитно-финансовых организаций в нормальном режиме к санкционным условиям. Действия ЦБ направит и на то, чтобы клиенты банков «испытали минимально возможное в данных обстоятельствах давление».

Средства россиян в банках, обратил внимание первый зампред ЦБ, защищены — ограничительные меры их не коснулись. Однако Банк России, если потребуется, окажет поддержку банковскому сектору.

Сильнее всего введенные против РФ санкции ударили именно по банкам, однако работают они бесперебойно и в штатном режиме. С некоторыми банковскими картами перестали работать Apple Pay и Google Pay.