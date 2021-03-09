ЦБ показал памятные монеты в честь 800-летия Александра Невского

Банк России 10 марта выпустит в обращение памятные монеты «800-летие со дня рождения Александра Невского». Об этом сообщили на сайте ЦБ РФ.

Монеты выйдут в серии «Исторические события». Будут выпущены серебряная монета номиналом три рубля и золотая номиналом 100 рублей.

На оборотной стороне трехрублевой монеты из серебра 925-й пробы нанесено изображение князя Александра Невского верхом на коне с развевающимся знаменем на фоне православного храма и вооруженного войска. Монету выпустят тиражом три тысячи штук.

Сторублевая монета выполнена из золота 999-й пробы. На ее оборотной стороне изображен монумент «Ледовое побоище» на фоне панорамы средневекового Пскова. Монета будет выпущена тиражом тысяча штук.

Источник: пресс-служба Банка России

В ноябре 2020 года ЦБ России выпустил памятные монеты с изображением известных героев советских мультфильмов — крокодила Гены и Чебурашки. В оборот были выпущены две монеты, одна из которых — номиналом три рубля — выполнена из серебра, а другая — номиналом 25 рублей — из недрагоценных металлов.