ЦБ показал фото объявлений мошенников о материальной помощи

Мошенники стали действовать от имени Банка России. Они распространили в интернете объявления, в которых обещают материальную помощь. В Сети появились фото с лжесайтов ЦБ.

Объявления публиковались под логотипом Банка России. В рекламе говорилась о материальной поддержке граждан Российской Федерации.

Для получения более подробной информации предлагалось пройти по сомнительной ссылке. Как написало РИА «Новости», она не имела никакого отношения к Центробанку.

В итоге на этой странице находились ложные документы о выплатах якобы от ЦБ. В «приказе» говорилось о том, что финансовая организация будет единоразово выплачивать по 1000-5000 рублей на каждого члена семьи.

«Социальная выплата направлена на поддержание экономического положения граждан на момент эпидемии COVID-19», — сказано в сообщении мошенников.

Дальше они действовали по предсказуемой схеме: просили людей ввести данные карт. С помощью полученной информации аферисты могут получить доступ к деньгам человека. Центробанк уже опроверг эти сообщения и заявил, что никаких денег просто так россиянам не выплачивает.