ЦБ «подождет» с послаблениями по продаже наличной валюты

Ограничения, введенные Банком России на продажу наличной валюты россиянам до сентября 2022 года, смягчать пока не планируют. Об этом на сообщила заместитель председателя ЦБ РФ Ксения Юдаева, передал ТАСС.

На пресс-конференции зампреда ЦБ спросили, планируется ли ослабление ограничений, которые регулятор ввел на продажу наличной валюты россиянам.

«До сентября подождем, посмотрим за ситуацией. Пока ничего нового, наверное, добавить не смогу», — сказала Юдаева.

ЦБ РФ в марте ограничил продажу наличной валюты в российских банках. Решение приняли в связи с высокой волатильностью курса рубля. Позже, 18 апреля, ЦБ ввел послабления, разрешив российским банкам до 9 сентября продавать россиянам валюту, которая поступила в банки с 9 апреля. Позже, 20 мая, разрешили продавать без ограничений любые иностранные валюты, кроме доллара и евро. Сохраняется ограничение на снятие с валютных счетов не более 10 тысяч долларов или эквивалентной суммы в евро.