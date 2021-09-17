ЦБ планирует применить свою антиотмывочную систему на обычных россиянах

Действие антиотмывочной платформы ЦБ РФ «Знай своего клиента» в перспективе могут распространить на обычных россиян и начать применять этот принцип в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Об этом рассказал директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Илья Ясинский.

Платформу ЗСК регулятор разрабатывает с 2019 года, чтобы банки могли пользоваться ей для оценки рисков своих клиентов. Законопроект по ее созданию был одобрена Госдумой в первом чтении в минувшем июне, сообщил «Интерфакс».

Предполагается, что она будет работать следующим образом: ЦБ будет присваивать российским юрлицам и ИП разные уровни антиотмывочного риска. Всего их три: низкий, средний, высокий. Помимо этого, банки будут обязаны проводить внутренний контроль, чтобы отнести каждого клиента к одной из трех групп риска проведения подозрительных операций.

Клиенту из группы высокого риска могут запретить проводить ряд операций. Тем, кто попадет в группу с низкой степенью риска, наоборот, нельзя будет отказать в открытии счетов или переводе средств. Градация по степени риска будет вестись по критериям, которые разработают в ЦБ по согласованию с Росфинмониторингом.

«Конечно, после того, как мы обкатаем эту платформу на юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, безусловно, будем распространять ее действие и на физических лиц», — сказал Ясинский, выступая на Международном банковском форуме.

По его мнению, на эту обкатку может уйти год-полтора, после чего будет рассматриваться вопрос о том, чтобы распространить действие ЗСК и на физлиц. При этом он уточнил, что в случае применения системы в отношении обычных россиян есть нюанс.

«У физлиц в отличие от юрлиц и ИП нет универсального идентификатора, что не дает возможности в режиме реального времени анализировать платежную историю», — пояснил Ясинский.

В декабре платформу планируется протестировать на 30 банках и во втором квартале 2022 года распространить ее работу уже на все кредитные организации. Полноценный запуск ЗСК должен произойти 1 июля 2022 года.