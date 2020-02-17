ЦБ пересмотрел поводы для блокировки счетов

Действующий список оснований для блокировки содержит более 100 позиций. Поправки ЦБ должны «исключить устаревшие и добавить новые схемы совершения необычных операций», рассказал представитель регулятора. Сейчас поправки проходят оценку.

Центробанк предложил вывести из списка подозрительные операции с высокими комиссиями или заградительными тарифами, а также «нестандартные и сложные» расчеты.

В перечень планируют добавить регулярное снятие денег физлицами, если средства поступают от компании или ИП. Другие пункты касаются компаний, совершающих сделки с криптовалютой, покупающих металлолом, тех, кто рассчитывается наличными за транспортные или медицинские услуги, и прочее.