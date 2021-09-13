ЦБ перечислил признаки карт, которые используют нелегальные онлайн-казино

Банк России рассказал о схеме использования электронных кошельков и платежных карт для перевода платежей в адрес нелегальных онлайн-казино. Также он раскрыл организаторов финансовых пирамид, криптовалютных обменников и форекс-дилеров.

Российское законодательство запрещает банкам проводить платежи в адрес нелегального бизнеса. ЦБ объяснил, что бизнес для обхода запрета может использовать не расчетные счета, а электронные кошельки, банковские карты, которые часто оформляют на подставных лиц.

«При этом по таким платежным инструментам не оплачиваются повседневные покупки, коммунальные и прочие услуги, но в то же время с помощью этих карт проводятся необычные по частоте совершения и суммам операции», — сказано в сообщении Центробанка.

Регулятор отметил, что фиксирует значительный объем таких платежей. Теневой бизнес для его обработки использует специальное программное обеспечение. Оно подключается к банковским интернет-страницам, которые предоставляют услугу по переводу денежных средств с карты на карту. ПО на этих страницах в автоматическом режиме заполняет необходимые сведения для осуществления перевода.

ЦБ рекомендовал банкам оперативно выявлять такие платежные инструменты и блокировать их.