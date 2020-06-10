ЦБ перечислил популярные схемы обмана россиян во время пандемии

Центробанк напомнил россиянам, что надо быть бдительными. Во время пандемии особо активными стали финансовые мошенники в столице и области. Ведомство перечислило пять самых распространенных схем обмана, среди которых есть ранее неизвестные.

Среди них «помощь» в получении кредитных каникул и предложения выгодного вложения в ценные бумаги, написало РИА «Новости».

«Нелегальные кредиторы, строители финансовых пирамид и нелегальные форексеры, раздолжнители и разного рода „посредники“ обманывают граждан, предлагая свои услуги, маскируясь под легальные компании и применяя другие уловки», — сообщил регулятор.

Раздолжнители

Так называемые раздолжнители активизировались на фоне снятия ограничений. Они предлагают выкупить долг «по оптовой цене», кредитные каникулы, юридическую помощь или просто помощь в договоре с кредитором или коллекторами, используя некие «связи». В итоге они просто получают деньги и исчезают.

Кредиторы

«Черные» (нелегальные) кредиторы обещают дать «денег без справок и поручительств». Мошенники представляются различными ООО, ИП и даже физлицами, иногда маскируясь под легальные организации, чтобы пустить пыль в глаза. К примеру, работают с ними одном офисе. В итоге мошенники могут подделать документы и лишить жертву имущества.

Форексеры

Нелегальные форексеры, как правило, зарегистрированы за границей. Они предлагают фальшивое платное обучение трейдерству или игре на бирже, создают ненастоящие программы, имитирующие финансовый рынок. ЦБ обратил внимание на то, что на рынке Форекс разрешена деятельность всего четырех компаний, их можно проверить в официальных источниках.

Лжефинансисты

Мошенники из финансовых пирамид предлагают вложиться в акции, якобы выгодные именно во время пандемии, в криптовалюту, технологии и сельское хозяйство. При этом покупать акции и присутствовать на бирже россияне могут только через легальных брокеров, чей список также указан на сайте ЦБ.

«Посредники»

Мошенники, которые называют себя «посредниками», обещают помощь в одобрении кредита или «корректировке» кредитной истории. Такие нелегальные организации могут злоупотреблять личными данными, списать деньги со счета, нелегально получить кредит на имя жертвы.