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    14 августа 2020, 16:15

    ЦБ ответил на предложение выпускать в России 300-рублевую купюру

    Наза Салех Захи

    Россия не будет выпускать купюру номиналом 300 рублей. Так Центробанк ответил на соответствующее предложение депутата.

    «В настоящее время расширение действующего банкнотного ряда другими номиналами не планируется», — заявили в пресс-службе Банка России РИА «Новости».

    Обычно такое решение принимается ввиду экономических потребностей, отметили там. Об этом написало ИА Nation News.

    Ранее депутат Екатеринбургской гордумы Андрей Пирожков обратился к главе ЦБ Эльвире Набиуллиной с идеей выпустить 300-рублевую купюру с видами Екатеринбурга. Такое предложение возникло в преддверии трехсотлетия города. Он отметит юбилей в 2023 году.

    К своему заявлению, которое опубликовано в соцсети «ВКонтакте», Пирожков прикрепил несколько вариантов данной купюры.

    Источник фото: соцсеть «ВКонтакте»

    Сейчас в России в обращении находятся купюры достоинством 50, 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000 рублей. В последний раз новые банкноты выпустили в стране в 2017 году. Речь идет о бумажных 200 и 2000 рублях. На первой изображены достопримечательности Крыма, а на второй — Дальнего Востока.

    Новости SMI.FM