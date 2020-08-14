ЦБ ответил на предложение выпускать в России 300-рублевую купюру

Россия не будет выпускать купюру номиналом 300 рублей. Так Центробанк ответил на соответствующее предложение депутата.

«В настоящее время расширение действующего банкнотного ряда другими номиналами не планируется», — заявили в пресс-службе Банка России РИА «Новости».

Обычно такое решение принимается ввиду экономических потребностей, отметили там. Об этом написало ИА Nation News.

Ранее депутат Екатеринбургской гордумы Андрей Пирожков обратился к главе ЦБ Эльвире Набиуллиной с идеей выпустить 300-рублевую купюру с видами Екатеринбурга. Такое предложение возникло в преддверии трехсотлетия города. Он отметит юбилей в 2023 году.

К своему заявлению, которое опубликовано в соцсети «ВКонтакте», Пирожков прикрепил несколько вариантов данной купюры.

Источник фото: соцсеть «ВКонтакте»

Сейчас в России в обращении находятся купюры достоинством 50, 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000 рублей. В последний раз новые банкноты выпустили в стране в 2017 году. Речь идет о бумажных 200 и 2000 рублях. На первой изображены достопримечательности Крыма, а на второй — Дальнего Востока.