ЦБ оценил возможность снижения ставок по ипотеке

Российские банки могут снизить ставки по ипотеке до 7−8% к 2024 году. Центробанк считает, что такая возможность вполне есть. С таким заявлением во время онлайн-конференции выступила глава финансового регулятора Эльвира Набиуллина.

«Мы рассматриваем потенциал снижения ставок к 7−8% в период до 2024 года», — привел ее слова ТАСС.

Набиуллина отметила, что в изменившихся условиях ряд банков повысил ставки по ипотеке, даже не дождавшись решения регулятора по ключевой ставке.

«Тем не менее для того, чтобы поддержать этот рынок ипотечного кредитования, мы приняли меры», — заявила она.

Речь идет о снижении надбавок к коэффициентам риска по кредитам на покупку жилья и по кредитам на договоры долевого участия для семей с детьми. Для ипотеки с первоначальным взносом менее 10%, которую заемщики будут гасить за счет материнского капитала, надбавки к коэффициентам риска будут снижаться по мере выплаты взятой суммы.

Банк России оставил без изменения ключевую ставку на уровне 6% на фоне обвалившегося курса рубля, подешевевшей нефти и пандемии коронавируса. Как сообщила «Газета.ru», при этом регулятор признал, что на ситуацию с инфляцией это пока никак не повлияет и по итогам года она точно будет выше прогнозируемых ранее 4%.