ЦБ отозвал лицензию у московского банка РФИ

ЦБ отозвал лицензию у московского банка «Резервные финансы и инвестиции». Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.

«Банк России принял такое решение <…> руководствуясь тем, что РФИ Банк нарушал ФЗ, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты ЦБ, в связи с чем регулятором в течение последних 12 месяцев неоднократно применялись к нему меры», — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что в отношении банка вводились ограничения на осуществление отдельных банковских операций. По величине активов кредитная организация занимала 328-е место в банковской системе России.

В ЦБ также отметили, что банк был вовлечен в проведение непрозрачных операций, направленных на расчеты между физлицами и нелегальными онлайн-казино, а также букмекерскими конторами. Поэтому у него аннулирована лицензия на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и на проведение банковских операций.

В пресс-службе добавили, что суммы вкладов будут возвращены клиентам в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 миллиона рублей в совокупности на одного вкладчика, включая начисленные проценты по вкладам.