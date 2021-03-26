ЦБ отозвал лицензию у «Мегаполиса» из-за скрытых операций с валютой

Центробанк отозвал лицензию у коммерческого банка «Мегаполис» с 26 марта. По величине активов кредитная организация занимала 234-е место в банковской системе России.

«Банк „Мегаполис“ занижал величину необходимых к формированию резервов на возможные потери по ссудной и приравненной к ней задолженности», — сообщили на сайте регулятора.

Представители банка завышали стоимость имущества, чтобы искусственно улучшить финансовые показатели и скрыть реальное положение дел. По этому поводу к «Мегаполису» за последний год неоднократно применялись ограничения на привлечение денег вкладчиков и на осуществление операций по купле-продаже наличной иностранной валюты физическими лицами.

После проверки ЦБ оказалось, что банк периодически не указывал в бухгалтерском отчете закупку иностранной валюты. Информацию об этих операциях регулятор направил в правоохранительные органы.

Управлением «Мегаполиса» до назначения конкурсного управляющего или ликвидирования организации займется временная администрация Банка России.

Участник системы страхования вкладов ЦБ пообещал вернуть суммы в размере 100%, но не более 1,4 миллиона рублей на одного вкладчика с учетом начисленных процентов, кроме случаев, которые попадают под главу 2.1 закона «О страховании вкладов в банках Российской Федерации».

Вклады клиентам банка выплатит госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов».