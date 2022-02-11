ЦБ отозвал лицензию у ККБ

АО «Консервативный коммерческий банк» (ККБ) потерял лицензию на осуществление банковских операций. Такое решение принял Банк России.

Лицензия аннулирована с 11 февраля, говорится на сайте Центробанка. ЦБ назвал причиной решения финансирование терроризма и нарушения законов в сфере противодействия отмыванию доходов, которые были получены незаконным путем.

Кроме того, финансовая организация нарушала регулирующие банковскую деятельность федеральные законы и нормативные акты Банка России. Регулятор из-за этого в последний год не раз применял меры, в частности, вводил ограничения на осуществление отдельных операций.

«Деятельности кредитной организации были присущи повышенные риски ее вовлечения в обслуживание „теневого“ игорного бизнеса, нелегальных участников финансового рынка», — сказано сообщении Центробанка.

Регулятор посчитал, что ККБ на самом деле не осуществлял традиционную банковскую деятельность и при этом занимался услугами по электронной коммерции. Кроме того банк не обращал внимание на непрозрачные источники денежных средств клиентов и экономический смысл операций.

Данная организация по величине активов занимала 164-е место в банковской системе России.