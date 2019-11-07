ЦБ отозвал лицензию у чебоксарского Чувашкредитпромбанка

Центробанк отозвал лицензию у Чувашкредитпромбанка за нарушение федеральных законов. Регулятор увидел в действиях организации угрозу интересам кредиторов и вкладчиков.

«Банк России приказом от 07 ноября 2019 года № ОД-2565 отозвал лицензию на осуществление банковских операций у акционерного коммерческого банка Чувакшкредитпромбанк (регистрационный номер 1280, Чебоксары)», — сообщили в пресс-службе Центробанка.

В приказе Центробанка утверждается, что кредитная организация неоднократно за год нарушала требований, предусмотренные федеральным законом «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Кроме того, банк уличили в сомнительны операциях, связанных с продажей наличной иностранной валюты. В финансовую организацию назначили временную администрацию.

В сообщении отмечается, что в течение последних 12 месяцев регулятор неоднократно применял к Чувашкредитпромбанку меры, связанные с нарушением законодательства. Они, в частности, касались привлечения денежных средств физических лиц.

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Кредитная организация является участником системы страхования вкладов, поэтому клиенты банка могут рассчитывать на 100-процентное возмещение средств, но не более 1,4 миллиона рублей в сумме на одного вкладчика.

Чувашкредитпромбанк был основан в 1990 году. Он является крупнейшим банком Чувашии. Головной офис организации расположен в Чебоксарах, помимо него у банка есть девять дополнительных офисов и представительство в Москве.