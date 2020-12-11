ЦБ отозвал лицензию у банков «Онего» и «ФинТех»

Центробанк отозвал лицензию у банков «Онего» и «ФинТех». Об этом говорится в сообщении регулятора.

По данным Банка России, деятельность «Онего» была ориентирована на проведение непрозрачных операций по переводу денег в пользу нелегальных онлайн-казино, а также букмекерских контор и тотализаторов.

«Кроме того, кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций клиентов по выводу денежных средств за рубеж», — сказано в сообщении на сайте Центробанка.

Также лицензию потерял коммерческий банк «ФинТех». ЦБ принял такое решение из-за того, что коммерческая организация нарушала регулирующие банковскую деятельность федеральные законы и нормативные акты Центробанка. Также «ФинТех» допускал нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, которые были получены преступным путем, и финансированию терроризма.

«ФинТех», как и «Онего», проводил непрозрачные операции и обслуживал организаторов нелегальных азартных игр в интернете.

В обоих банках назначена временная администрация. Она будет действовать либо до назначения конкурсного управляющего, либо до ликвидации финансовых организаций.