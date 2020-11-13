ЦБ отозвал лицензию у банка МКБ

Центробанк отозвал лицензию у «Международного коммерческого банка» (МКБ). Этот банк занимал 289-е место в России.

«Банк России принял такое решение в соответствии с пунктом 6 части первой статьи 20 Федерального закона „О банках и банковской деятельности“», — сказано в заявлении регулятора.

Причинами названы нарушение федеральных законов, занижение величины резервов на возможные потери. В связи с этим ЦБ последние 12 месяцев неоднократно применял к банку разные меры. В частности, вводились ограничения на привлечение денежных средств физических лиц.

Уточняется, что более 70% кредитного портфеля банка составляли низкокачественные ссуды. Их многократно реструктурировали, чтобы скрыть реальные цифры просроченной задолженности.

Международный коммерческий банк завышал стоимость имущества для улучшения финансовых показателей и сокрытия реального финансового положения.

Банк России не раз требовал от коммерческой организации адекватно оценивать принимаемые риски. Центробанк также лишил Международный коммерческий банк лицензии на работу на рынке ценных бумаг. В организацию назначена временная администрация.