Деньги 10 февраля 2023, 14:39 ЦБ оставил ключевую ставку на уровне 7,5% РИА «Новости»

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Совет директоров Центробанка решил пока сохранить ключевую ставку на уровне 7,5% годовых, а в дальнейшем будет ориентироваться на динамику инфляции. Об этом сообщается в пресс-релизе регулятора.

В ЦБ отметили, что хотя динамика экономической активности лучше, чем прогнозировалось осенью, темпы прироста цен возрастают, а инфляционные ожидания жителей и бизнеса снизились, но сохраняются на повышенном уровне.

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«Население по-прежнему проявляет осторожность в потребительском поведении, но появляются признаки восстановления потребительской активности», — отмечается в сообщении.

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При этом в Банке России констатировали, что ускорение исполнения бюджетных расходов, ухудшение условий внешней торговли и состояние рынка труда усиливают проинфляционные риски.

Дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции и финансовых рисков.

«При усилении проинфляционных рисков Банк России будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях», — предупредили в ЦБ.

По прогнозу регулятора, в свете денежно-кредитной политики, которая проводится в России, годовая инфляция составит 5–7%, а в следующем году вернется к 4%.