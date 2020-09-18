ЦБ оставил ключевую ставку на уровне 4,25%

«Совет директоров Банка России 18 сентября 2020 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 4,25% годовых», — сказано в сообщении Центробанка.

По данным Мосбиржи, рубль никак не отреагировал на эту новость. По состоянию на 14:01 доллар стоит 75,08 рубля, а евро — 88,9. До публикации решения регулятора курс составлял 75,05 и 88,9 рубля соответственно.

В конце июля Банк России снизил ключевую ставку с 4,5 до 4,25% годовых. Тогда в департаменте денежно-кредитной политики регулятора видели пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки.

По прогнозу ЦБ, годовая инфляция в условиях проводимой денежно-кредитной политики составит 3,7–4,2% в 2020 году, в 2021-м — 3,5-4%, в перспективе — около 4%.

Банк России будет принимать решение о целесообразности дальнейшего снижения ключевой ставки в зависимости от развития ситуации.

«Банк России будет принимать решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков», — заключили представители регулятора.