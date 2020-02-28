ЦБ опубликовал курс валют на выходные и второе марта

По данным издания, курс европейской валюты поднимется на 2,82% и составит 73,7235 рубля.

В свою очередь американский доллар прибавит в цене 2,06% и будет стоить 66,9909 рубля.

Уточняется, что накануне после открытия торгов на Московской бирже валюта США впервые с сентября прошлого года преодолела отметку в 67 рублей.