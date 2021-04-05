ЦБ опубликовал курс валют на 6 апреля

Российский Центробанк установил официальный курс валют на 6 апреля. Об этом сообщила «Свободная пресса».

По данным издания, курс европейской валюты поднимется на 40 копеек и составит 89,9958 рубля. Американский доллар подорожает на 53 копейки и подойдет к отметке в 76,6052 рубля.

Отмечается, что после открытия торгов на Московской бирже курс валют продемонстрировал отрицательную динамику. Европейская валюта подешевела на две копейки, до 89,95 рубля. Доллар США потерял в цене девять копеек и снизился до 76,4 рубля.