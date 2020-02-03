ЦБ опубликовал курс валют на 4 февраля

По данным издания, курс европейской валюты поднимется на 1,1945 рубля и составит 70,7921 рубля. В свою очередь американский доллар прибавит в цене 77,06 копейки и подойдет к отметке в 63,9091 рубля.

Уточняется, что после открытия торгов на Московской бирже курс валют продемонстрировал положительную динамику. Валюта ЕС подорожала до 70,9 рубля, а доллар США впервые с начала декабря превысил порог в 64 рубля.